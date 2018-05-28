青農主打自然野放山茶 劉士輔奪「食品界米其林」2星獎

高雄六龜青年茶農劉士輔奪下「食品界米其林」二星獎。（記者陳文嬋攝）

2018-05-28 00:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣茶葉揚名國際！高雄市六龜區是台灣最大原生山茶區，青農劉士輔以創新與國際觀挺過88風災，以六龜山茶研發野蜜紅茶，奪下今年「食品界米其林」國際風味暨品質評鑑所（ITQI）風味絕佳獎二星獎，為傳統茶葉找到新出路，成為台灣之光。

市府農業局表示，台灣原生種山茶分布南投、嘉義、高雄與台東等山區，海拔介於700 至1700公尺，以六龜區擁有獨特台灣原生山茶，面積高居全國之冠，不但喝起來具有野 性，可製成綠茶或紅茶，自然野放更養生。

36歲劉士輔原本於南科當工程師，不忍父親心血白費，返鄉務農重振產業，更與海洋大學合作，分析六龜原生山茶特性，發現茶多酚及兒茶素豐富，分別是烏龍茶3倍及1.5倍，且耐泡可達10次以上。88風災一度重創六龜產業，劉士輔花了1年多時間，出國參觀200多家製茶所，找出適合六龜山茶製程，改變傳統山茶苦澀，更研發野蜜紅茶等口味多樣化，榮獲今年ITQI米其林評鑑風味絕佳獎二星獎。

劉士輔對台灣茶葉很有信心，多年來積極參加國際茶展，主打自然野放山茶，國外客戶 一度懷疑怎麼可能？認為茶葉野放很困難，直到來台眼見為憑，驚訝山茶遍布樹林，自 然野放不用農藥，大呼不可思議，肯定台灣山茶品質。

劉士輔表示，連阿根廷紀錄片導演及德國茶商來台紀錄六龜山茶的生長方式與茶品製程 ，他認為台灣茶葉品質好，深受國際肯定，只要堅持做對的事，一定會被世界看見，這 就是台灣人的精神。