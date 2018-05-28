郭皆貴病逝 「戲院千金愛上畫電影看板窮小子」畫下句點

名書畫家柯耀東（右）與妻子郭皆貴（左），是藝壇知名夫妻檔。（記者陳鳳麗翻攝自畫冊）

2018-05-28 00:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕知名書畫家柯耀東，與擅畫牡丹的妻子郭皆貴，兩人的書畫受矚目，「戲院千金愛上畫電影看板窮小子」的愛情故事，更在地方傳頌數十年，是「身分差戀愛」的成功典範，而這段美麗愛情故事，則在25日因郭皆貴病逝而畫下句點，讓地方人士頗為不捨。

珍藏不少老戲院文物，與柯氏夫婦熟稔的南投縣草屯鎮文史工作者梁志忠表示，柯耀東和郭皆貴都是草屯人，柯耀東年輕時因家境貧困，加上身體狀況不佳，雖考上台中師範，但後來因病而休學，有藝術天分的他，為了生活而到鎮上的進發戲院畫電影看板，與小他6歲的戲院千金郭皆貴認識而相戀。

在5、60年前的台灣，當時大多講求門當戶對，也較少自由戀愛，但也在戲院顧販賣部的戲院千金郭皆貴，慧眼獨具，愛上畫電影看板的師傅，兩人並結為連理，這種在電影才會發生的情節，卻在草屯這個小鎮真實上演，成為地方津津樂道的佳話。而兩人結婚後鶼鰈情深，未因柴米油鹽的瑣碎讓愛情褪色，可說是年輕人的學習典範。

現年80歲的郭皆貴身體一向硬朗，但今年4月起身體出現不適，後來引發感染，數度進出醫院，25日深夜與世長辭，讓這段地方津津樂道數十載的愛情故事畫下句點。

郭皆貴病逝的消息27日才傳出，據了解，柯家將不發訃聞、不辦公祭。