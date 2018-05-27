打造烹飪幸福的灶腳募款進度僅10％ 他和憨兒hen著急

安康啟智教養院負責人何復山陪伴中度智能障礙的女兒「小春」，父女情深。（記者李容萍攝）

2018-05-27 23:45

〔記者李容萍／桃園報導〕財團法人桃園市私立安康啟智教養院目前收容40名平均45歲的中重度心智障礙院生，負責人何復山發現邁入中老年的憨兒快速退化，為了讓中度智能障礙的女兒和其他憨兒一個永遠的家；5月6日在網路台灣第一個好事群眾募資平台Red Turtle發起「打造烹飪幸福的灶腳」專案募款，期待眾愛心成城，讓憨兒擁有自己的城堡。

這項為期45天的募款，計畫募款104萬7000元，但迄今晚僅達成10％的募款進度，眼見專案即將在端午節過後的6月19日截止，屆時若無法達成募款目標，所有捐款將還給原捐款人，讓60歲的何復山、社資祕書和憨兒們看得著急。

安康啟智教養院成立於1996年，主要服務18歲以上智能障礙者，為24小時服務的全日型住宿機構，目前院址在平鎮區新光路三段，是向劉氏家廟租賃，原租約在去年2月屆滿，因新院尚未完成無處可去，何復山與家廟負責人協商租期展延3年，於2020年2月底前必須搬離。

何復山說，自己有一個中度智能障礙的女兒「小春」，經常擔心萬一自己離開了，自幼對社會適應有極大障礙的女兒將何去何從，12年前自己在一個偶然機緣接手安康啟智教養院，因為安康沒有雄厚的背景及財團的支持，因遇到大環境不景氣，「打造烹飪幸福的灶腳」的專案募款這個起點，成了一大挑戰。

對此，桃園市政府社會局長古梓龍肯定安康曾多次獲得教養機構考評甲等，呼籲民眾發揮愛心，慷慨解囊協助安康早日完成建院築家的夢想。