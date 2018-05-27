強制禁漁讓海洋喘息 她臉書號召修法扶正歪樓

漁業署推動的自願性休漁補貼，立委近日擬推動修法，關心海洋生態的海龍王協會會長林愛龍今天在臉書上貼文指出，希望讓「禁漁期補貼」的「金額及優惠標準」明文入法，真正做到休漁，讓海洋喘息。（資料照，記者俞肇福攝）

2018-05-27 22:08

〔記者俞肇福／基隆報導〕國外科學研究報告指出，海洋裡的魚可能在30年內被捕撈殆盡。漁業署推動自願性休漁補貼，立委近日擬推動修法加碼補貼；但關心海洋生態的海龍王協會會長林愛龍今天在臉書上貼文指出，依照目前的條文僅補助自願性休漁，其實更應該在魚類產卵及小魚長大的期間內強制禁漁，她號召萬人連署，促請立委們，幫忙把「漁業法第59條及59條之一」休漁補貼，修歪掉的樓，重新扶正。

漁業署從民國91年起推動的「自願性休漁」，只要一年出海90天以上，休漁120天以上，就可獲得9600元至30萬8000元不等補助，日前有立委提案再加碼補貼，將每艘漁船最低補助金大幅提昇至5萬元，並依噸數加碼補貼，這筆休漁補助達8億元，占去了漁業署1/5的預算，恐淪為變相補助，引發議論。

林愛龍貼文中指出，現在一堆根本沒在捕魚的，領「『我休息你出海』、沒有海洋保育效果、根本就該退場」的自願休漁補貼，「領得很愉快」，而如今，補貼金竟然還要再增加！

她認為，真正以海為生，在「禁漁期」需要補貼的漁民們卻一毛錢也領不到，導致漁民非常抗拒訂禁漁期；林愛龍指出，拖網船到現在都沒有禁漁期，船長們一天到晚跟環團說，中國5月起已經全面禁漁3個半月，還發優渥補貼，「我們咧」？

因此，她主張「禁漁補貼」的「金額及優惠標準」要跟自願休漁補貼一樣，明文入法，否則到頭來，還是一場空，希望趁這次修法，促成更完善的「禁漁期補貼」配套政策，讓漁民更願意接受依據科學研究、讓在母魚產卵和小魚長大的期間一起強制休漁的政策，減緩過漁，給海洋一個喘息的機會。

基隆區漁會總幹事陳文欽說，拖網漁船基隆最多，5月捕獲量少，有的出去作業有的在港休息，不如大家都別出去抓，休漁1個月，對海洋保育成效才大，業者同意考慮看看，政府要補貼的應該是這種「禁漁期補貼」，才有實質效用。