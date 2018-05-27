全台熱呼呼！這一群人仍樂在羅浮溫泉泡好泡滿

天氣悶熱，復興區「羅浮溫泉泡腳池」泡湯人潮依然「熱」絡。（記者李容萍攝）

2018-05-27 21:49

〔記者李容萍／桃園報導〕溫泉不是冬天的專利，不管熱天還是冷天都可以泡溫泉。

炎炎夏日，許多民眾喜歡到游泳池或溪邊戲水消除悶熱感，桃園市復興區今年1月13日啟用的「羅浮溫泉泡腳池」，主打泉質為碳酸氫鈉泉，泉溫37.3度，俗稱「美人湯」，一年四季都開放，面對啟用的第一個夏天，別以為天氣太熱、沒人想泡，這裡的溫泉泡腳池人氣可還是「熱」呼呼。

桃園市政府風景區管理處統計，羅浮溫泉泡腳池從開放至今人數未减，除非是下大雨的壞天氣，否則平日有數百人，近兩週週休假日的單日仍有2000人次前往羅浮溫泉泡腳，泉溫訂在35至36和41至42度兩種，以方便遊客冷熱泡。

市府觀光旅遊局長楊勝評表示，羅浮溫泉泡腳池開放時間為上午10點至下午5點，每週二為休園，現址有層疊壯麗的山巒起伏、生長茂盛的林帶，以及湛藍的天空與潔白的浮雲，在此泡腳可以坐觀「山林中賞山林」，景色超美，遊客邊泡腳邊賞風景，都覺得很享受。

風管處祕書蔡文慰也說，在這種悶熱的天氣依然有人爬山、游泳，維持運動量，以利全身代謝良好，而夏天泡溫泉也是很好的解暑降溫活動，因為雙腳浸泡在熱溫泉毛孔會很快張開，體內的熱量就能釋放出來，更能解暑，但也提醒遊客別泡太久，可視體質狀況，一般不要超過10至20分鐘，並注意補充水分即可。