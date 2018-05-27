扛茨走溪流 召募百人重現歷史現場

3月時台南市安南區溪南寮與新吉庄的耆老們曾以模型重現早期扛茨走溪流的情景。（記者劉婉君攝）

2018-05-27 22:32

［記者劉婉君／台南報導］台南市安南區溪南寮與新吉庄原屬同一庄頭，90年前因曾文溪氾濫沖毀家園，居民合力扛起竹籠茨走避水患，一部分往南遷落腳於現在的溪南寮，另一部分遷徙至2公里外成為今天的新吉庄。國立台灣歷史博物館號召100位民眾，6月24日一起體驗這段「扛茨走溪流」的歷史。

今年3月時，台史博配合在溪南寮興安宮辦理的「扛茨走溪流」展覽，曾由地方耆老扛起竹籠茨的模型，重現早期的歷史場景，這次「重返歷史：百人扛茨走溪流」要扛起的竹籠茨，則是真實的大小，由76歲老匠師李養花費8個月打造的，26坪大，當天上午將由100名溪南寮及新吉庄民，從新吉庄扛回溪南寮舊聚落，下午再由100位參與的民眾扛回新吉庄，全程距離900公尺，平均1人要扛起22.5，基於安全考量，下場扛茨限18歲以上，預約報名。

李養展現竹籠茨的傳統工藝，不靠釘子、鐵絲，以竹柱鑿孔互穿，組立拼裝而成，資金由安南區在地35年的全家福建設、台江建設贊助，近日就會完成。當天他也會分享搭建竹籠茨的心路歷程及早期家族興建的故事與生活智慧。

報名網址：https://goo.gl/PBwSh9。