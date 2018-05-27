蔡英文批在野不團結 被炎亞倫反嗆「最愛分化大家」

2018-05-27 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕布吉納法索24日與台灣斷交，在野黨多有批評，總統蔡英文25日回應，比斷交更令人遺憾的是台灣內部無法團結，且在野黨常常嚴加批判執政黨，卻不斷容忍中國打壓行為。對此，男星炎亞綸昨 （26） 日在臉書發文表示：「做賊的喊抓賊，最愛分化大家的人竟然回頭怪大家不團結。笑掉大家的牙。」

布吉納法索與我國斷交後，在野黨不斷批評執政黨沒有處理好兩岸關係，才導致中國政府頻出手打壓台灣。蔡英文在25日發言表示，她要請教在野黨，這兩年政府在處理兩岸關係上，有沒有捍衛台灣的尊嚴？有沒有堅持台灣的主權？有沒有堅持不挑釁的原則？她認為中國無所不用其極在打壓台灣時，在野黨卻只嚴加批評執政黨而容忍中國打壓行為，讓全體國人同胞難以理解。

針對總統此番發言，炎亞綸26日在臉書發文指出，「做賊的喊抓賊，最愛分化大家的人竟然回頭怪大家不團結。真是笑掉大家的牙。」這篇貼文引起網友熱議，有人質疑他在周子瑜被迫道歉和八百壯士佔領醫院等事件中都沒有出言譴責，「不知道是想被統還是柿子挑軟的吃只敢罵某黨」。

也有人留言問他，「你認為的團結是什麼意思？分化是什麼意思？」炎亞倫在底下回覆，他覺得所有政黨都在分化，「但就是有特別嚴重和次級嚴重的」。他更表示從這篇貼文的留言串中明顯可見，「包含『我們』都不是那麼團結的」，因為大家都還在相互攻擊。