天氣酷熱頻傳中暑 醫師提供這幾招防範要訣…

天氣炎熱頻創高溫新紀錄，民眾戶外活動記得做好防曬工作，並且適度補充水分，以免中暑。（記者俞肇福攝）

2018-05-27 20:44

〔記者俞肇福／基隆報導〕最近氣溫頻創新高，苗栗市長邱炳坤25日傳出在宜蘭龜山島攻頂時中暑，如何避免中暑成為民眾關切話題；衛生福利部基隆醫院急診室主任陳輝財醫師說，民眾在大熱天從事戶外活動時，若出現頭暈、噁心、呼吸困難等情形，應立即停止活動，迅速移到陰涼處休息、補充水分，若狀況仍未改善，建議就醫檢查治療。

陳輝財說，勞工在高溫作業環境中工作，如果通風差，易發生中暑；還有，農民在農地工作，受陽光直接曝曬，再加上大地受陽光的照射，地表溫度升高，上下夾擊下也容易造成中暑症狀。此外，民眾在戶外活動，沒有做好防曬與適時補充適當水分，也容易造成中暑。

陳輝財說，民眾一旦出現頭暈、噁心、呼吸困難的中暑症狀，可以做下列處置，將患者迅速撤離引起中暑的高溫環境，選擇陰涼通風的地方休息；補給水分，最好是含電解質的運動飲料，或者礦泉水。

再來要作降溫處理，可以爲患者潑水，而不是讓他浸入冷水中。潑在皮膚上的水，蒸發較快，以增加降溫的效率。或者用冷毛巾溼敷患者，如果可能，將患者移到有冷氣設備的地方。

如果出現血壓降低、虛脫時應立即平臥，並立即將患者送醫，由醫師做處理。

至於，最近天氣炎熱，水分補充多少才適當，而不會造成水中毒；陳輝財說，一般來說人體一天需水份2000到2500cc，若是從事勞動工作者，自然水分攝取要更多。總體而言，要喝水喝到水中毒，是比較少發生的事情。