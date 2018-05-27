課審大會通過數學領綱 教育部：努力明年8月實施新課綱

2018-05-27 21:24

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教新課綱預定明年8月新學年上路實施，面臨跳票危機，教育部今召開課審大會，審議通過數學領域綱要，國教署長邱乾國表示，教育部目前仍「拚死命」朝明年上路的目標努力，沒有其他的想法。亦即教育部未打算讓新課綱「分段上路」或「延後實施」。

今天召開課審會審議大會107年第25、26次會議，由總召集人教育部長吳茂昆主持，雖然全國教師工會總聯合會抵制出席課審大會，但今天出席委員人數仍有33人（全體委員共48人）符合開會法定人數。

邱乾國說明，今天會議完成新課綱國中小暨普通型高級中等學校數學領域、技術型高級中等學校數學領域及綜合型高級中等學校數學領域等3份課程綱要草案之審議，審議決議均為修正通過，將儘速依行政程序發布。

此外，今天會議也審查自然領域課綱草案，已完成國中小暨普通型高級中等學校自然科學領域課程綱要草案、技術型高級中等學校自然科學領域課程綱要草案及綜合型高級中等學校自然科學領域課程綱要草案之審議討論。

課審大會另也開始討論科技領綱，包括國中小暨普通型高級中等學校科技領域課程綱要草案及技術型高級中等學校科技領域課程綱要草案之討論，並完成「壹、基本理念」、「貳、課程目標」、「參、時間分配」之討論，下次審議會將從「肆、核心素養」接續討論。

邱乾國表示，科技領域為新課綱新增領域，為完備科技領域課程綱要之實施，教育部各單位從師資盤點及增能規劃、課程與教學準備、設備整備等，已規劃並進行相關配套措施，為新課綱科技領域之實施建立基礎。此外，自107年起推動前瞻基礎建設計畫，涵蓋了智慧學習教室、科技領域教室、校園智慧教室、與高中職對外連網頻寬提升等內容，教育部配合科技領域課程之實施，亦綜整各單位推動科技領域相關工作，訂定中小學前瞻科技教育發展總體計畫，將使中小學科技領域和數位學習環境逐漸完善。

有關新課綱是否來得及如期實施？邱乾國表示，教育部考慮在週六及週間（一到五）加開課審大會，教育部會再提升課審大會的審議效率，不再討論理念，而是著眼在問題解決，社會領域課綱已在分組審查中，希望全部如期上路實施。