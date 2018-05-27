台大新竹分院湳雅擴院確定根留新竹市！將簽備忘錄

台大新竹分院湳雅擴院案確定會根留新竹市！新竹市長林智堅已與台大醫院總院長談妥合作事宜，同時會與台大簽訂合作備忘錄。（記者洪美秀攝）

2018-05-27 22:45

［記者洪美秀／新竹報導］台大新竹湳雅擴院確定根留新竹市！市長林智堅說，他上週再度拜訪台大醫院總院長何弘能，強調市府4月底已完成都市計畫變更，6月20日將舉行此重劃案動工典禮，林智堅轉述何弘能的想法，除會積極在竹市擴院，投資擴大上看60億元外，未來會提供急重症醫療服務，同時會與市府簽訂合作備忘錄，確定台大醫院根留竹市。

林智堅說，他上任後已多次協助台大醫院湳雅院區擴院計畫，包括市府團隊歷經無數次拜訪與溝通，並與地主協商，終於在去年取得全數地主同意，且確定台大醫院新竹分院會根留新竹，並完成湳雅院區擴院計畫；市府也會在6月下旬啟動重劃案的動工儀式，未來台大醫院將可啟動擴院工程的先期規劃，確定擴院計畫進展。

林智堅說，他22日再次拜會台大總院長及台大前校長楊泮池，再次獲得院方會在新竹擴增分院的具體承諾，此外，台大醫院更有意在湳雅院區設立醫學中心，全力提升大新竹地區的醫療品質與資源。

林智堅說，不僅大新竹地區，連北苗、南桃園民眾都能受惠，台大醫院新竹湳雅擴院案的預定地約5.08公頃，位在武陵路與湳雅街間，緊鄰台68快速道路、有中大型商場及賣場，交通、生活機能成熟，台大醫院擴院計畫，未來不僅滿足大新竹地區的醫療需求，鄰近縣市的民眾也能享有優質醫療服務。

林智堅說，在都市計畫變更後，台大醫院即可同步啟動預算編列、工程整體規劃、用地取得等作業，並送台灣大學及中央機關審查。用地取得及計畫審查期程約3年內完成，未來預計興建地上10層、地下3層的急重症大樓，預計工程總經費上看60億元，將與市府攜手提升整體醫療環境及健康照護品質，提供高品質就業機會。

市府地政處代理處長曾淑英表示，市府六月底會啟動公辦市地重劃，後續將協助台大醫院取得市有地、國有地撥用，其中市有地2.08公頃撥用取得方式，會依據各級政府機關互相撥用公有不動產的有償與無償劃分原則辦理。