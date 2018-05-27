頭份後花園秘境山坡 遭倒廢棄建材土石

頭份後花園所在的流東里內一片山坡地遭傾倒廢土，深度近十米。（記者鄭名翔攝）

2018-05-27 22:05

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗再傳遭倒廢土！頭份市知名景點頭份後花園，景致優美，栽種出的東方美人茶遠近馳名，但近來卻有民眾發現，茶園附近的山坡地遭不肖業者傾倒大量廢土，堆積約10米，頭份市公所日前攔截一輛載運廢土的卡車並開罰，但業者仍繼續違法傾倒，讓當地民眾直批「太囂張」。

頭份市民代表羅文豐氣憤表示，遭傾倒廢土的山坡地就位於他老家旁，面積約0.25公頃，疑似是苗栗當地不肖業者，將含有大量廢棄建材的土石方沿山坡傾倒，整片樹林遭毀，廢土更順坡而下堆積近10米高，還有附近民眾屢抱怨地下水傳異味，懷疑廢土中含有有害物質。

日前頭份市公所獲報到場稽查，當場攔獲一輛載運廢土的卡車，經查發現未持有傾倒許可證件，當場開罰6萬元，但業者聲稱載運的皆是乾淨的農地土壤，未來可供耕作。

而苗栗縣政府農業處、地政處接獲通報後也到場會勘，發現現場堆放大量石磚等廢棄建材，打臉業者說法，且該處為山坡地保育區，業者違規填土已違反水土保持法，最重將可開罰30萬元。

當地茶農擔心，若地下水遭污染，當地茶產業首當其衝，呼籲有關單位應徹底清查。

苗縣府農業處表示，會先依區域計畫法或水土保持法開罰地主，將再會同地政處、環保局到場開挖採樣，徹查是否遭污染。