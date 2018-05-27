台南小學生烏克麗麗彈奏賽 藉音樂潛移默化學生氣質

2018-05-27 21:00

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市烏克麗麗推廣協會於今天下午在市立文化中心假日廣場舉行南市議長盃烏克麗麗小學生彈奏大賽，有8所小學、上百位選手同場「競藝」。主辦單位希望藉此把烏克麗麗樂器推廣到各地小學，讓音樂教育能潛移默化小學生的個性與氣質。

此次賽事有北寮、歸南、長安、永康、復興、永康區勝利、日新、寶仁等小學、上百位學生選手在現場賣力演出、力拚佳績。

南市烏克麗麗推廣協會結合市議員曾培雅服務處，於今天下午辦這場議長盃烏克麗麗小學生彈奏賽。協會理事長廖維怡表示，孔子說「移風易俗，莫善於樂」；對於端正社會不良風氣，透過音樂教育是最好的，因此籌辦這音樂比賽。

主辦單位把參賽對象設定在南市小學生，目的希望音樂教育能向下扎根，並期望年輕學子透過比賽展現創意、陶冶性情，潛移默化自己的個性與氣質。依烏克麗麗彈唱整體音樂性25%、彈唱技巧25%、彈唱台風默契25%、表演創意性25%，綜合以上評比項目錄取冠、亞、季軍、烏克麗麗彈唱技術獎、最佳造型獎等5個獎項，最高獎金1萬2千元，也讓各校音樂社團成員能相互交流、切磋成長。

協會表示，該會鼓勵各校主動召集校內音樂性社團組隊參賽，不同社團間有不同文化，共同組隊參賽好處多，因為烏克麗麗容易上手、學習成本低，學生可透過烏克麗麗團練小兵立大功，學習社團之間的團隊合作與默契，創造出音樂文化多元性、激盪不一樣的火花。