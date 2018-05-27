剪髮指甲彩繪做饅頭 弘大生發揮所學義賣助家扶做早療中心

弘大學生林柔辛（左）、薛伊岑（中）參加義賣回饋家扶（記者蔡淑媛攝）

2018-05-27 20:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕弘光科技大學民生創新學院八個學系今天舉辦愛心嘉年華公益義賣活動，協助南台中家扶中心籌募兒童早療中心，學生把剪髮、指甲彩繪、手做饅頭等所學到的技能運用在公益義賣上，受家扶資助的學生更懷著感恩回饋的心，到現場大聲叫賣募款，活動共募得6萬元。

「來喔！趕快來看！幫助家扶，發揮愛心。」學生在義賣時不斷叫賣，天氣炎熱，食科系學生製作低卡低糖的養生木耳飲品、餐旅系學生製作的冰涼冬瓜茶非常搶手，幼保系製作可愛造型氣球、文創系手繪獨一無二的陶瓷吸水杯墊、應英系準備的英文書籍，都深受年輕人喜愛。

妝品系學生製作精油香皂，也為民眾做指甲彩繪，美髮系則派出國際比賽獲獎的學生來協助義剪，運休系學生幫忙民眾體適能檢測，每種商品或服務都凸顯出系上的特色。

家住屏東的食科系大三學生薛伊岑，從小受家扶中心支助，抱著感恩回饋的參加公益義賣。她說，父親很早就車禍過世，靠著媽媽微薄薪水養家，家中三姊弟從國小起便受支助，目前還在領領養人給的生活津貼。

薛伊岑說，從高中起的每年寒暑假都會參加家扶公益義賣，這次學校舉辦愛心嘉年華公益義賣活動，也馬上參加「我真的很感謝家扶中心，感謝領養人，要運用自己所學回饋、感恩。」

另一位受家扶支助的餐旅系大四學生林柔辛也來參加，她和妹妹長期受家扶及各界幫助，她說，大一時知道系上老師每學期都會帶學生製作包子、饅頭等麵食參加家扶義賣，便開始加入製作，媽媽也總是叮嚀她有能力要回饋社會，很開心可以運用所學回報。