醫病》感冒糖漿乎乾啦 喝下過量藥劑傷肝傷腎還恐上癮

2018-05-27 19:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕感冒糖漿不能「乎乾啦」！不少民眾感冒習慣喝感冒糖漿緩解不適，一次一瓶「乎乾啦」，甚至有人拿來提神，一天喝好多瓶，食藥處與醫師強調，感冒糖漿是「藥」不是飲料，長期過量服用可能頭痛、嗜睡、心律不整、血壓升高、傷肝腎甚至上癮等副作用。

台中市食品藥物安全處指出，市售感冒藥只能緩解症狀，不能預防或治療，市面上常見感冒糖漿，大多含有乙醯氨酚（普拿疼）、抗組織胺、甲基麻黃素、咖啡因及鎮咳去痰劑，具有鎮熱、止痛、止鼻水、止咳、提神或氣管擴張等藥效，不能一次喝完，必須分次服用，以免服用過度藥量，一般正確方法是每次8至10CC，一日4次，但仍要諮詢藥師或仿單說明服藥。

感冒糖漿是複方成份，市售一般大約60CC，如果一次一瓶喝完，等於吃下1.8顆的普拿疼，3顆抗組織胺、1.2顆甲麻黃基素、約百毫克的咖啡因及1.8顆的鎮咳去痰劑。

展弘聯合診所院長、耳鼻喉科醫師曾梓展說，如果長期過量服用，像乙醯氨酚會傷肝、抗阻織胺會嗜睡、甲基麻黃素會造成血壓不穩、咖啡因會情緒興奮等。

中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉科醫師王清源表示，尤其有些感冒糖漿有可待因（codeine）成份，這是含嗎啡成份的麻醉藥劑，具中度的鎮靜、止痛、止咳效果，長期過量服用會上癮，像醫師處方用藥的甘草止咳糖漿，就被為第4級管制藥品。

由於含可待因成份的感冒糖漿，鎮靜止痛效果不錯，有民眾不只感冒時喝，平常頭痛、肌肉痠痛就拿來飲用，就有上癮可能性；曾梓展曾有病人長期飲用成藥感冒糖漿，後來產生抗藥性，真得感冒了，服用一般止痛藥也無效。

王清源強調，除了克流感以外，目前感冒藥都是緩解不適症狀、無法縮減病程，等待約1、2週的病程結束，感冒就醫，醫師可依個人狀況，針對不同症狀加強開藥，效果可能比較好，也能提早發現可能是罹患流感，減少後期併發重症的機率。

王清源建議，如果民眾就醫不便，可自行買成藥服用，但注意不要買「醫師處方」用藥，可在包裝或仿單看到，用藥安全性較好，如果服用3天未改善，仍建議就醫。