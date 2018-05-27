「人渣沒資格去台北」 莒光號崩潰姐見人就罵

1名女子今（27）日搭乘台鐵北上，竟在車廂之間的通道對來往的乘客出言辱罵，有男子路見不平、好言相勸，不料被女子報警指控騷擾，甚至崩潰般痛罵「你這種人渣，沒資格去台北」。（圖擷取自爆料公社）

2018-05-27 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕1名女子今（27）日搭乘台鐵北上，竟在車廂之間的通道對來往的乘客出言辱罵，有男子路見不平、好言相勸，不料被女子報警指控騷擾，甚至崩潰般痛罵「你這種人渣，沒資格去台北」，讓網友們看完影片後直呼「有什麼毛病啊」？

民眾在臉書社團「爆料公社」貼文指出，自己從上莒光號後，就看見這名女子因不滿其他乘客碰撞，開始大聲痛批對方，就連看見外籍移工也不放過，因此上前出言制止該名女子的無理行為，不料卻換來連珠炮似的辱罵，貼文中附帶事發影片。

從影片中能看見，該名女子辱罵完外籍移工後，轉而向錄影男子崩潰似大叫「你不要跟我講話」，還拿出手機撥打110並轉接給鐵路警察局，向警方控訴男子有騷擾行為，且不斷尖叫「你們趕快過來」，報案結束後對男子嗆聲「你這種人渣，沒資格去台北」，還不斷覆誦「你這個爛人」。

許多網友看完影片後，都對女子的行徑感到不可思議，相繼留言指出「誰家的女兒啊，快來領回」、「真怕說完下一秒她就跳車」、「笑到噴飯」、「別忘了一定要提訴訟」、「這搭訕法不錯」、「這絕對不是精神狀態有問題，因為她還知道要戴口罩遮住」、「這真是太極品了」。

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