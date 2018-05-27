「旗津灶咖」今登場 藝術融合美食呈現不一樣的旗津

「旗津灶咖」透過藝術與美食融合，呈現不一樣的旗津（主辦單位提供）

2018-05-27 20:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕旗津原海軍技工宿舍今被改造為「旗津灶咖」，邀請國際知名藝術家吳瑪悧教授與香港名廚葉志超，推出名為「舌尖上的旗津」社會式參與藝術計畫，透過藝術與舌尖的融合，讓民眾看看不一樣的旗津。

「旗津灶咖」是高雄市立美術館展覽空間改造後、開幕首展「靜河流深」的展場延伸，經由以食為名的交流與相會，讓看山、看海、數戰艦的每日風景家常，開始被外界看見，並一點一滴走進在地人心裡。

今天下午，吳瑪悧教授邀請前旗津戰爭與和平紀念公園主題館執行長張允慧、與定居高雄的香港名廚葉志超，共同呈現旗津灶咖的主題。

張允慧分享在旗津發掘的在地故事與美食，葉志超則現場料理米其林三星龍景軒餐廳招牌菜「龍帶玉梨香」、與獨門創新菜作「羊肚菌鮑魚土雞湯」，讓民眾在品嚐美食佳餚過程中，從舌尖上認識不一樣的旗津，並透過藝術搭建起來自不同地方的人之間的交流。

張允慧說，旗津是高雄觀光勝地，每個月有30多萬觀光人潮，觀光客乘渡輪到旗津踏浪嚐海鮮、乘三輪車或騎腳踏車踩風，卻罕有人知道旗津是高雄最早發展的區域，先民在此捕撈烏魚而定居屯墾，因漁民信仰而廟宇林立，更有高雄最早的媽祖廟「旗津天后宮」。

打狗開港後，台灣長老教會的第一間禮拜堂「旗後教會」與台灣第一間西醫醫館「慕德醫館」在旗津設立，洋行、西醫院、教會及國際貿易等西洋文明繁榮了旗津的市街與生活，累積豐富的歷史人文底蘊，「旗津戰爭與和平紀念公園主題館」也是全台唯一訴說台籍老兵歷史的館舍。

旗津因為多元的人口結構，除了早期的漢人漁民，後有大陳島軍民落腳，以及近年的印尼、越南等新住民，豐富了旗津的美食文化，「旗津灶咖」就是要讓大家不僅只到旗津踏浪嚐鮮，還能看見旗津精彩的人文面貌。