全球中華經典會考 1歲半和93歲同場應試

中華經典研究學會今天舉行經典會考，現場許多小朋友認真的背誦唐詩、弟子規等經典。（記者陳建志攝）

2018-05-27 19:16

〔記者陳建志／台中報導〕中華經典研究學會為推廣讀經風氣，讓小朋友從小閱讀論語、弟子規等經典，進而內化培養出良好的品格，連續第20年舉辦經典會考，今天吸引來自全台，最小1歲6個月，最大93歲，超過4千位考生應考，現場瀰漫讀經聲，通過會考的考生，還可戴狀元帽、敲狀元鑼，讓小朋友感受高中狀元的喜悅。

中華經典研究學會理事長翁嵩山表示，文化是深植內心的修養，13歲以前如果能熟讀經典，不但可提升文學素養，建立良好的品格，對於理解數學等學科也有很大幫助，學會20年來推廣讀經，希望能力越強的人，也能同時建立良好的品格，對社會人群做出大貢獻，否則如果能力強，但品格低下，對社會造成的負面影響也將越大。

今天會考現場，吸引來自全國超過4千位考生應考，年齡涵蓋老少，從最小1歲6個月，到最大93歲都有，會考科目有三字經、千字文、百家姓、朱子治家格言、百孝經、弟子規、孝經、常禮舉要、論語、大學、中庸、六祖壇經、老子、莊子、易經、詩經、唐詩等；另外也有英文經典900句、莎士比亞14行詩、西方文化導讀等英文科目。

在200多位老師評鑑下，考生以背誦和口頭接龍的方式應考，現場瀰漫讀經聲，台中市副市長林依瑩、市議員賴義鍠都特別到場幫考生打氣，許多爸爸、媽媽除了帶小孩應考，自己也跟著背誦經典，就讀小學3年級的賴炯程，平時就在學校參與讀經班，今天媽媽帶著他挑戰弟子規等經典，希望藉由讀經建立正確的做人處事態度。

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