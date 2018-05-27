曾文水庫蓄水率剩5％ 遊客憂：要見底了

曾文水庫庫區土丘的面積範圍逐漸增加，也顯示水情的緊張、嚴峻。（記者萬于甄攝）

2018-05-27 18:52

〔記者萬于甄／台南報導〕近期台灣氣候炎熱，且未見降雨的跡象，讓南部幾座水庫水情越來越緊繃，尤其，曾文水庫蓄水率不斷下降，目前蓄水率剩5.44％，南化水庫蓄水率則還有25.07％；昨不少遊客前往曾文水庫觀光，看見庫區露出許多小土丘也驚呼，「真的快沒水了」，希望老天趕緊下雨。

許多遊客今前往曾文水庫遊玩，看見庫區露出許多小土丘，驚呼「真的要沒水了」，也有民眾表示，這麼多年來從未看過曾文水庫水位如此低，若老天再不下雨，水庫水位怕撐不了多久；民眾也擔憂，台南已進入第一階段限水，離第三階段民生限水恐怕也不遠了。

南水局指出，台南地區曾文、南化水庫集水區自去年八月迄今，仍無明顯降雨，僅約為歷年同期平均五成。曾文水庫目前水位約186公尺、有效蓄水量2468萬噸、蓄水率5.44％；烏山頭水庫有效蓄水量則為1296萬噸、蓄水率約16.56％。

台南目前已進入第一階段限水，南水局日前也採南化水庫增加20萬噸民生供水，減少曾文－烏山頭水庫民生供水量的方式，彈性調配水源，目前由南化水庫供應每日約63萬噸的民生用水，曾文－烏山頭則供應33萬噸，而南化水庫目前有效蓄水量為2341萬噸，蓄水率約25.07％。