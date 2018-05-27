「講幹話」有創意 樹德科大拿下金點新秀設計金獎

「金點新秀設計獎」今天頒獎，今年有64校、137系所、4834件作品報名，其中850件入圍決審，獲獎作品都是難能可貴。（記者方賓照攝）

2018-05-27 18:23

〔記者林曉雲／台北報導〕年輕一代創意無限！2018金點新秀設計獎今天下午在世貿一館舉辦頒獎典禮，備受矚目的「金點新秀年度最佳設計獎」7件得獎作品當場揭曉。樹德科技大學視傳系蔡偉群等5名學生，花了一年時間收錄各界「幹話」，以插畫方式製作成三大本繪本，呈現這個世代的語言文化，勇奪金點新秀設計視覺傳達類金獎，拿下獎金10萬元。

2018金點新秀設計獎今年收到64校、137系所、共4834件作品報名，其中850件入圍決審，角逐「金點新秀年度最佳設計獎」等多項大獎。今年入圍大贏家由台南應用科技大學拔得頭籌，囊括97件；實踐大學入圍45件，位居第2；中國科技大學入圍43件，排名第3。

視覺傳達設計類評審團召集人陳俊良表示，設計值得用一生去堅持，是幸福的，人生也沒有白走的路，得獎作品「講幹話」用兩種顏色（黑色和橘色）征服所有評審，沒有留白卻有無限的想像空間，作品揶揄他們的時代，用他們的態度去定位，恭喜樹德科技大學視傳系的學生們，不是講髒話的「講幹話」作品獲得金獎。

蔡偉群等學生在獲獎時直言，很感謝父母生下他們在這個世代，第一次覺得講幹話這麼累，但很高興能拿到金獎。指導老師也笑說，這一年聽學生講幹話聽的膽戰心驚。

「講幹話」作品分為「虛張聲勢」、「無病呻吟」、「裝瘋賣傻」3本繪本，每本繪本又分禮義廉恥4類，每類再挑選5句話，蔡偉群表示，編排也隱喻「幹話」就是台語俗稱的「543」，但又不完全是嬉戲的「練肖話」，例如「知道你過得不好，我就安心了。」或是「插隊原來也要排隊」等等。

大同大學工設計系學生賴佑昇和蔡世元「皮革音響」拿下工藝設計類金獎，蔡世元表示，他們企圖重新定義廢棄材質，轉化成日常生活有價值的物件，用第二層皮革來作成音響，且使用到製鞋等技術去克服皮革的限制。

實踐大學工設系學生陳孟昀和黃照翔的作品「Bris」，獲得產品設計類金獎。陳孟昀表示，他們取材大樹造型，讓空氣清淨機外型具有療癒的效果，也會結合家中其他家電如冷氣等，讓使用者如同在森林中深呼吸新鮮空氣。

另，大葉大學「彼處的自我歸屬」作品獲空間設計類金獎，台灣藝術大學「首席」作品獲數位多媒體設計類金獎，樹德科大「直白水產」作品獲包裝設計類金獎，輔仁大學「賣畫」作品獲時尚設計類金獎。

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