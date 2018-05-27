敢秀才敢大聲！ 青春音樂季決賽high翻天

勤益科大今天下午舉辦「青春音樂季」決賽，參賽樂團演唱自創搖滾歌曲，讓現場high翻天。（記者陳建志攝）

2018-05-27 16:58

〔記者陳建志／台中報導〕國立勤益科大為提供全國大專院校與高中學子一個音樂詞曲創作與表演的園地，連續第10年舉辦「青春音樂季」，今年以「時跡歹」此主題，吸引全國大專與高中40多組團體和個人參賽，今天下午舉行決賽，年輕學子以自己創作的歌曲在舞台上盡情嘶吼，讓現場充滿搖滾氣氛。

由國立勤益科技大學人文創意學院與文化創意事業系共同主辦，謝黃扁文化藝術基金會協辦的「青春音樂季」今年邁入第10屆，今年以「時跡歹」此主題，其中「時」代表第10年舉辦；「跡」代表這一路走來的軌跡；「歹」則是凸顯現代人們談論時代話題時，抱怨往往大於讚美。

今年共吸引來自全國40多組大專與高中的團體和個人參賽，經過初賽共有7組團體和6組個人進行決賽，今天下午在勤益科大青永館前草地舉行決賽，不論團體還是個人，都演唱自己的創作的歌曲，展現詞曲創作的才華。

勤益科大文化創意事業系助理教授陳湘湘表示，透過此項比賽，除了培育詞曲創作等音樂人才，更讓學生從舉辦活動中，學習到管理、策展、錄影、錄音、ＭＶ製作，讓課堂的理論能在實務運作中得到印證。

勤益科大人文創意學院院長宋文沛則表示，雙方已簽署MOU的「泰國佛統大學」，已表示明年將派幾隊學生參加青春音樂季比賽，除了讓兩國學生可藉此進行交流，並讓此項賽事更有看頭，擴大成國際性的比賽。

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