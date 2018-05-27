酷熱5月天！多地破高溫紀錄 台北38.2℃最狂

全台各地氣溫持續飆高，今（27日）許多地方都破了歷史5月高溫紀錄。（記者簡榮豐攝）

2018-05-27 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕受到太平高壓籠罩影響，各地持續高溫悶燒，今天上午11點17分，台北高溫達到38.2度，不但是今年台北最高溫，也是台北氣象站設立122年以來，5月份最高溫的紀錄，除了台北外，包含板橋、新屋、台中、金門也都創下歷史5月高溫紀錄，連鞍部也達29.9度的5月新高溫。

根據氣象局的觀測指出，今上午11點17分，台北高溫來到了38.2度，不但打破本月18日創下的37.4度的今年高溫紀錄，更是台北氣象站設立122年以來的5月最高溫紀錄，原紀錄為1991年5月31日的37.7度，這是台北首度在5月觀測到破38度高溫，板橋也在11點36分達到37.2度，破原先2007年36.6度的歷史5月高溫紀錄。

下午1點33分，台中36.2度，破原先在1991年5月26日觀測到的35.8度；除此之外桃園新屋32.3度、金門33.7度也都刷新5月測站高溫紀錄，據臉書粉絲團「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，除平地外，高山地區也對這波高溫十分有感，陽明山的鞍部測到平紀錄的29.9度高溫，玉山也逼近20度，達到19.7度的站史5月第三高氣溫。

氣象局表，週三（30日）前全台依舊悶熱，西半部高溫可達34至36度，但極端高溫出現機率降低，週四（31日）起鋒面逐漸接近並影響，各地降雨機率增加，高溫略降2至4度。