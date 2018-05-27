台南樂齡學習10年慶 阿公阿嬤同樂

南市推動樂齡學習10週年，副市長張政源表揚高齢志工、優良樂齡學習中心與樂齡行政人員。（記者王涵平攝）

2018-05-27 16:56

［記者王涵平／台南報導］南市推動樂齡學習10週年，今日舉行同樂會，阿公阿嬤展現學習成果，市府也表揚樂齡志工，希望長者能有更精彩的樂齡生活。

副市長張政源表揚5處優良樂齡中心，包括樂齡示範中心（台南市幸福樂齡推展協會）、下營區樂齡學習中心（台南市下營區老人福利協會）、新營區樂齡學習中心（台南市新營區大宏社區發展協會）、東區樂齡學習中心（台南市光華高中）、南區樂齡學習中心（南區喜樹國小）等5處優良樂齡中心。

表揚高齡志工28位，其中，南化區樂齡學習中心的林麗琴參加樂齡志工、講師培訓，結合個人丙級廚師專業，傳授樂齡學員在地古早味料理、養生飲食，鼓勵更多人加入南化樂齡大家庭，近兩年進出醫院手術，仍掛心樂齡，只要身體稍有好轉，仍不忘扛起志工責任，令人感佩。

獲表揚的樂齡行政人員16位，其中安南區南興國小校長潘秀妲不斷主動探詢合作開拓學習點，深化樂齡學習台江文史課程，結合代間教育傳承在地文化，發展校本課程，與樂齡合作自編本土教材─「家鄉ㄟ柑仔蜜」，連續3年榮獲南市教學卓越「特優」等佳績。