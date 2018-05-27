愛在家扶公益路跑 新竹7000多人響應

新竹市一場為愛而跑的公益路跑活動，吸引7000多人參加響應，跑友們在鳴槍後起跑，在新竹市南寮漁港17公里跑步，主辦單位也將盈餘捐給新竹家扶中心。（記者洪美秀攝）

2018-05-27 16:38

［記者洪美秀／新竹報導］「2018 ZEPRO RUN新竹場－愛在家扶公益路跑」，今天清晨有7000多名跑友響應起跑，這場在新竹南寮漁港環保公園舉行的公益路跑，由台灣運動品牌ZEPRO舉辦，除捐贈部分盈餘給新竹市家扶中心，也提供跑友充裕的補給，讓跑友們享受17公里的自然海岸風情。

這場半程馬來松公益路跑，雖清晨過後溫度已達34度，但未融化跑者的愛心與熱情，全統運動用品總經理余俊芳表示，高溫炎熱最怕跑者熱衰竭、熱中暑，此次提供的補給除了水還有冰塊，更出動機車、電動車機動巡邏，搭配備有AED的醫護跑者，守護跑者安全。

「2018 ZEPRO RUN新竹場－愛在家扶公益路跑」今年分為半馬組21K、路跑組10K、健康組4K，賽事路線行經彩虹橋、新竹17公里海岸線等風景區，跑者可沿途欣賞美麗海岸風光，主辦單位提供的物資有輕感排汗衣、機能跑褲、運動毛巾、束口包和豐盛補給，且賽後摸彩抽雲豹競技馬拉松鞋有100雙，更是吸引跑友參加誘因。

此次路跑結合公益，過去從嘉義發跡的ZEPRO RUN，是台灣眾多路跑賽事中，獲得跑者4.5顆星高評價的優質賽事，除以台灣跑鞋品牌為主，也推動運動員繁星計畫，不少跑友參與健康路跑，輕鬆遊覽新竹漁港，都說暢快。

新竹市一場為愛而跑的公益路跑活動，吸引7000多人參加響應，跑友們在鳴槍後起跑，在新竹市南寮漁港17公里跑步，主辦單位也將盈餘捐給新竹家扶中心。（記者洪美秀攝）

新竹市一場為愛而跑的公益路跑活動，吸引7000多人參加響應，跑友們在鳴槍後起跑，在新竹市南寮漁港17公里跑步，主辦單位也將盈餘捐給新竹家扶中心。（記者洪美秀攝）