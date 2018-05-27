綠蠵龜負傷受困 海巡員即刻救援續命

海巡人員昨晚於通霄漁港內發現一隻保育類綠蠵龜在港區載浮載沉。（記者鄭名翔翻攝）（記者鄭名翔攝）

2018-05-27 16:33

［記者鄭名翔／苗栗報導］海巡署中部分署第三岸巡隊通霄安檢所人員，於通霄漁港執行安檢巡邏時，發現一隻身長約60公分、寬約40公分的海龜在港區載浮載沉，海巡人員先將海龜拉到岸邊，再小心翼翼將牠救起，發現是保育類綠蠵龜，頭部有明顯外傷，海巡人員先給予保濕續命，並通知研究員帶回救治，待傷勢痊癒後再擇期放養。

海巡署中部分署表示，昨晚8點多，通霄安檢所的海巡人員正執行安檢勤務時，手電筒燈光照到海港內有生物載浮載沉，仔細一看才發現是一隻大海龜，疑似受傷困在海港內無法游出。

海巡人員先設法將海龜拉到岸邊，再趴在港邊小心翼翼地將海龜抱起，發現牠頭部有明顯外傷，疑似是擦撞漁船的痕跡，海巡人員立即通報國立台灣海洋大學海洋生物研究所，經照片判定確認為保育類綠蠵龜，海巡人員立即按照專家指示，以水桶、濕毛巾等物品協助綠蠵龜保濕。

台灣海洋大學海洋生物研究所人員今早到通霄安檢所對綠蠵龜進行初步檢測，依照其背甲長、寬度判定為年輕海龜，經過海巡員徹夜守護，生命徵象穩定，但傷勢仍須進一步檢測。目前研究員已將綠蠵龜帶回海洋生態暨保育研究室實施醫療及照護，待傷勢痊癒後再擇期野放。

海巡署表示，近一年內並未在通霄港區發現綠蠵龜蹤跡，目前尚不了解為何會受傷受困，但後續仍會積極守護海洋動物，也呼籲民眾若發現海洋動物擱淺或受困，皆可撥打海巡署118免費報案專線。

海巡人員徹夜以水桶及濕毛巾為綠蠵龜保濕續命。（記者鄭名翔翻攝）（記者鄭名翔攝）