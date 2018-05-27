她是唐寶寶 考取全台22縣市街頭藝人執照

大器樂團成員出書分享學習陶笛的辛苦歷程與生命奮鬥故事，賣書收入將全做出國義演的費用。（記者蔡淑媛攝）

2018-05-27 16:02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕28歲的唐寶寶周以嘉，吹奏陶笛考取國內全部縣市共22張街頭藝人執照，會演奏超過2百首歌曲，讓一般人忘塵莫及，她也是全國第一個唐寶寶陶笛樂團「大器樂團」成員，今天與團員一起出書分享辛苦學習陶笛與生命奮鬥的故事，書籍收入將全做為樂團出國義演費用，透過動人樂曲幫助更多人。

唐寶寶大器樂團今天正式宣佈成立，並由並周大觀基金會為其出書「帶著陶笛去旅行」分享15名唐寶寶學習陶笛與奮鬥歷程，陶笛老師林啟通14年來教導唐寶寶學習陶笛，團員有19人具備2張以上街頭藝人執照，其中9人有超過10張。

林啟通說，唐寶寶多重障礙，智力、視覺和肢體學樂器困難重重，手指肥短，陶笛音孔難按到，舌頭肥大難以運舌吹奏，光是吹出Do、Re、Mi音符，一般人只要半小時，他們要花上3、4個月甚至2年，有學生學了14年才考上第1張執照。

周以嘉學習陶笛近10年，克服肢體和智力障礙，努力不懈的學習與練習，常常背譜練笛吹會了，隔天馬上忘記，「每天都是新的開始」得從頭練習，一首曲子要上5百遍、1千遍，每天練曲超過8小時，花上4年全國跑透透，考取各縣市共22張街頭藝人執照。

周以嘉是個笑臉迎人的甜姐兒，私下苦練音樂，除了陶笛，她還會蕯克斯風、電子琴與鋼琴，街頭表演自力更生，也樂於分享到監獄、身心障礙機構義演，也到學校演講，她最愛的曲子「我的夢想」希望能出國表演，去年到美國公益演奏，踏出第一步，預計今年到香港陶笛節、明年日本兵部縣音樂季表演。

帶著陶笛去旅行書中也分享2012年與今年獲得總統教育獎的團員許育瑋、紀芃逢的故事，團員盧璽文曾勇奪特殊奧運賽東亞區的滾球亞軍，並考取南開科大，未來要從事服務老人長照工作，他說「我要讓全世界看見身障者也能發光發熱！」

周以嘉吹陶笛考取國內全部22縣市的街頭藝人執照，與團員出書合奏義賣，計劃出國義演。（記者蔡淑媛攝）

周以嘉與陳尚哲合奏吹陶笛。（記者蔡淑媛攝）