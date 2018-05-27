新光國小司馬庫斯準畢業生 遠赴南投泰雅發源地尋根

2018-05-27 15:38

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣新光國小司馬庫斯分班的4名準畢業生，想在畢業前到泰雅族位於南投的發源地看一看，老師和家長被他們感動，部落總動員花了3天時間，帶他們完成這趟尋根之旅。

新光國小司馬庫斯分班六年級的曾昊天、吉娃斯‧依光、雅郁子‧得樂命、林士偉，上課時得知泰雅族的發源地在南投縣仁愛鄉發祥村的瑞岩部落後，滿懷期待地詢問老師說：「我們就快畢業了，校外教學可不可以帶我們去看一看。」

校方和家長、部落長老們商議後認為，孩子們有這種探索族群起源的精神相當可取，所以在21日到23日規劃了這場尋根之旅活動，過程中還安排與發祥國小交流及體驗傳統射箭技藝。

瑞岩部落當地有相傳是泰雅族起源的聖石「裂岩」和宣布族人開始遷徙移居各地的聖石「分散石」，這4名準畢業生不但到分散石參訪，還克服惡劣路況到更深入山區的裂岩聖石朝聖，司馬庫斯教會的牧師蔡成功也在「裂岩」前以族語帶領祈禱，為孩子們凝聚身為泰雅族人的歸屬感。

校方表示，司馬庫斯部落可以說是新竹縣最偏遠的部落，從當地到南投縣的瑞岩部落，光車程就要8小時，司馬庫斯部落的家長、長老們幾乎是總動員來協助這場活動，發祥國小的師生和當地長老也熱心幫忙安排住宿和導覽交流，才讓孩子的尋根之旅圓滿成功。