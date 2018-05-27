疫病》船務公司負責人染境外移入登革熱 數次拒絕住院

2018-05-27 15:29

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市上週新增2例登革熱境外移入確診個案，其中一名50多歲船務公司負責人赴印尼，返國發燒就醫，基層診所於患者發病24小時內通報後來確診，患者一度不願住院治療，直到26日身體不適加劇，才住院治療，診所快速通報，衛生局將表揚並頒獎金5500元。

新增2例境外移入確診個案，在不同船務公司服務，一名是40多歲職員，另名為50多歲公司負責人，有糖尿病及高血壓病史，5月10到22日至印尼雅加達，無同行者，返國後活動地點以小港區住家為主，23日出現發燒而至某醫院急診就醫。

5月24日，患者因症狀未緩解，前往基層診所就醫，經醫師詢問其旅遊史，發現個案有東南亞活動史，立即通報疑似登革熱，經抽血登革熱NS1快篩結果陽性，由衛生單位接手處理。

5月25日疾管署發布檢驗結果為登革病毒第四型，推估病毒血症期為5月22到28日，患者就醫後自覺病情好轉，25日執意出院返家，經防疫人員說明人體感染登革熱發病前1天至後5天處於病毒血症期間，體內帶有登革病毒，若埃及斑蚊叮咬，該斑蚊將於一週後感染變成病毒蚊，再叮咬其他人恐造成社區本土登革熱疫情。

幾經勸說，患者仍堅持不願住院防蚊隔離，為確保個案不被斑蚊叮咬，衛生單位提供防蚊液等個人防蚊保護物品，並早、晚赴個案家中提醒並協助噴灑防蚊液，且主動協助個案就近至診所，醫師經診療後亦強烈建議他住院治療，但他仍再度拒絕。

直到患者返家身體不適情況加劇，終於在26日主動聯繫衛生所協助至小港醫院就醫住院。