中市285路公車 6/1日起增班、擴大路線範圍

2018-05-27 15:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府交通局今日表示，原由豐原客運經營的285路公車，6月1日起改由東南客運接替行駛，起迄點調整為新建國市場至竹仔坑，另增開285副線，行經十九甲地區及益民路沿線等，正副線兩公車增至36班次，除可大幅滿足新興社區往返台中火車站的交通需求，也讓屯區方便前往新建國市場採買。

交通局長王義川指出，285路公車原由豐原客運經營，目前起訖點為台中二中及崁頂，豐原客運因整體營業區域調整考量，申請釋出285路公車路權。交通局進行路線釋出公告，經評選後由東南客運取得路線經營權。

王義川表示，為提升屯區往返市區便利性，交通局長期觀察屯區乘車需求及地方意見，此次285路公車釋出路權，交通局順勢將該公車路線起迄點調整為新建國市場及竹仔坑，並調整行經無公車路線服務的益民路一段、甲堤南路及至善路等。

另外，人口密集的益民路及新興社區逐漸增加的十九甲地區，交通局也主動協調東南客運增開285路公車副線，串聯行駛益民路二段、一段及十九甲地區的立仁路、立新街及立元路等。

王義川也說，調整後，285路公車班次數將由原本28班增為285正線24班、285副線12班，合計36班，路線串聯新建國市場、台中火車站（東站）、文化創意園區、中興大學、成功國中、修平科技大學等站點，可連結東區、南區、大里區等區，滿足通勤、通學乘車需求，也具有購物、交通轉乘等功能。