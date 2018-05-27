民眾登鯉魚山迷路受困 全靠「視訊119」APP獲救

2名民眾昨晚8點在台北市內湖區的鯉魚山登山步道迷路。（記者鄭景議翻攝）

2018-05-27 14:38

〔記者鄭景議／台北報導〕28歲的黃男與25歲的吳女，昨晚8點在台北市內湖區的鯉魚山登山步道迷路，因為天色昏暗，消防隊員無法得知2人確切位置，所幸消防局救災救護指揮中心執勤引導受困民眾下載「視訊119」APP，透過APP取得民眾受困位置座標，讓消防員順利將2人救下山。

消防局指出，2人昨前往鯉魚山登山步道踏青，到了晚上因為天色昏暗迷路，打電話求援，消防局共計派出消防車輛4輛、救護車輛1輛、人員13名前往搶救，因為天色昏暗，一開始找不到2人定位，靠著引導2人下載「視訊119」APP，取得受困位置座標，並將座標定位傳給現場救難人員，順利尋獲民眾並安全引導下山，完成本次救援任務。

「視訊119」APP是台北市政府消防局為強化119受理救災救護服務，提升為民服務效能所設置，APP可把報案定位點資訊與現場影像傳送至119受理席螢幕，提供民眾報案時與派遣員視訊對談，派遣員可視報案現場實際需求，切換報案人手機之視訊前後鏡頭及撥放CPR影片，掌握報案者及現場資訊，迅速派遣人車進行救援。

消防局也呼籲民眾透過Google Play或APPle Store下載安裝「視訊119」APP應用程式，除了能有效傳送遇難時的定位外，如果民眾受傷，還可以透過視訊與119執勤員互動，進行線上急救處置，提高患者存活率，可說是好處多多。