送小孩補習英語 調查：近1成家長年花9.6萬

美國教育測驗服務社（ETS）台灣區總代理忠欣公司，委託世新大學知識經濟發展研究院民調中心，進行「台灣兒少英語教育調查」，近7成家長將孩子送去補習班或安親班學英文。（圖由忠欣公司提供）

2018-05-27 14:26

〔記者林曉雲／台北報導〕美國教育測驗服務社（ETS）台灣區總代理忠欣公司，委託世新大學知識經濟發展研究院民調中心，針對台灣國中小學童的家長進行「台灣兒少英語教育調查」，今天發表調查結果，近7成家長將孩子送去補習班或安親班學英文，近3成家長一年花費逾4.8萬元，近1成家長更年花9.6萬元讓孩子學英語。

調查期間是3月28日至4月9日，電話訪問中小學家長的有效樣本數為1070份。調查顯示，家長送小孩學英文的目的，是為了升學、未來就業或國際化；逾5成家長用教材協助孩子增進英語能力，3成7家長優先考慮國際化的英語檢定。

調查也發現，4成2小孩在進國小前開始學英語，6成4家長認為學校英語教育不夠，6成9小孩會去補習班或安親班學英文，2成9家長平均年花4.8萬元，8.8％家長甚至年花9.6萬元讓孩子學英語。

師大附中英文科教師吳詩綺表示，她在臉書成立「甜豆親子英文共讀」，提供影片教學，建議父母可挑選適合孩子程度的英文書籍或繪本，與孩子一起共讀，善用圖片與孩子對話、引導孩子的思考或是用提問的方式引起孩子的好奇心、練習說明自己的想法與理由等等，若遇到關鍵的英文單字，可以放慢速度重讀，也不要直接告訴孩子單字的中文意思，而是透過圖片讓孩子聯想，不僅學英文，也培育小孩有更多思考和練習表達的能力。

忠欣公司營運長吳紹銘表示，老字號托福測驗首度推出為8歲以上學童設計的國際兒童英語檢定，而考量兒童及少年的英語學習需要家長高度的投入、當孩子的學伴，忠欣公司也推出限定版托福「親子考」專案，今天在全國6個考區，有不少家長和孩子一起走進考場、體驗英語學習旅程。