台日友好！ 旅遊遇超愛台灣的日本人 網友直呼感動

2018-05-27 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕真的是台日友好！一名網友到日本旅遊遇見超愛台灣的熱情日本人，不但穿上「我愛台灣」中英文字樣的T恤，甚至還能用國、台、客三種語言和台灣人聊天、唱歌，逗得大家哈哈大笑。網友把這段過程拍成影片並上傳臉書分享，許多網友看完影片紛紛直呼感動。

一名女網友在臉書「爆廢公社」上傳一段影片並表示，「在日本旅遊，還真的不知道他們很愛台灣！PS她不是導遊，她是日本當地業者老闆娘的女兒唷！」

影片中可見，這名日本人穿著一件黑底白字、印有「我愛台灣」中文字的T恤，開心的在遊覽車上用台語介紹自己「我的心是台灣人，我是日本人」，車上其他人則紛紛高喊「我們也愛妳」，接著她把衣服往上掀開，裡面竟還穿著一件「我愛台灣」英文字的T恤，眾人則驚呼「還有啊！」

這名日本人隨後邊唱台語歌「等一下呢」邊在遊覽車來回走了一趟，最後還掀起衣服露出第三件「我愛台灣」的T恤，更輪流用國、台、客、日四聲道大聲說出「我愛台灣」，逗得大家哈哈大笑，整個氣氛都被炒熱了。

台灣網友看完影片則直呼感動，紛紛留言「她的肢體動作真的很像台灣人」、「日本人惜情感恩，予以肯定」、「才短短幾分的影片，卻帶來滿心歡樂，謝謝分享」、「日本人對台灣人真的很熱情 而且到了異鄉又可以聽到台語 覺得很親切」、「太有歡樂氣氛了」、「好可愛喔~謝謝她喜歡台灣」。