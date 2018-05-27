吸菸率驟升 屏縣首辦無菸家庭智慧王PK賽

與會來賓首先參加「家中無菸味、守護心寶貝」 倡導儀式。（記者羅欣貞攝）

2018-05-27 14:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣成人吸菸率最新統計，2017年上升至19.2%，比2016年10.6%多逾8%，也高於全國平均14.5%；屏東縣衛局局盼從加強親子宣導著手，今天（27日）首度舉辦「無菸家庭健康智慧王」PK賽，吸引近20多組親子檔參加。

屏東縣衛生局指出，全縣成人吸菸率2015年為17.1%，2016年降至10.6%，2017年又升高，上升原因還要更詳細的分析，衛生局也會密切注意走勢，其中女性已經連續3年上升，應與婦女面對家庭、工作雙重壓力有關，所以要從家庭宣導著手，除讓大人了解二手菸對家庭的危害，也要讓不吸菸的觀念深植在幼小孩子的心中。

衛生局今年首次舉辦無菸家庭健康智慧王比賽，今天在屏東市仁愛國小登場，每隊由一位大人、一位小孩組成，每3隊為一組，上台進行搶答，「廁所可以抽菸嗎？」、「青少年偶爾抽菸是不會上癮的嗎？」、「高中職以下的學校可以設置吸菸區嗎？」，以上答案都是「錯」，結果都沒有考倒參賽者，答對的歡呼聲不斷；最後勝出的第1名獲得5000元獎金。

屏縣衛生局說，正加強多元戒菸服務，包括醫療院所、衛生所、社區藥局提供二代戒菸治療，現全縣有158家合約院所，另外，職場及社區也可組戒菸班，呼籲有吸菸習慣的民眾，透過相關服務追求無菸生活。