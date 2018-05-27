白沙屯早瓜節6月3日登場 產地買瓜俗擱好吃

苗栗縣通霄鎮白沙屯地區的西瓜已進入盛產期。（記者張勳騰攝）

2018-05-27 13:51

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣白沙屯媽祖婆網站西瓜節早瓜季活動，今年邁入第9年，今年僅6月3日一梯次，當天上午9點在天德宮停車場集合，民眾可直接到瓜田，依產地批發價買到俗擱大碗的西瓜，成為很夯的親子活動，也協助瓜農行銷在地產業。

白沙屯媽祖婆網站長駱調彬指出，通霄鎮白沙屯地區的西瓜分「早瓜」及「晚瓜」，早瓜產期為每年端午節前後約一個月、種植成功率最高產量也最多、一般都種植30台斤以上紅肉大型瓜。晚瓜產期為每年中元節前約1個月、適逢颱風季節風險較高、產量較少、一般都種植十多台斤的紅肉花紋瓜等。

駱調彬說，今年因天氣炎熱，西瓜產期提前二週，而今年的早瓜節將在6月3日登場，今年僅辦一梯次，將直接帶領民眾前往產地買到好吃的西瓜，今年每台斤約11元，可說是俗擱大碗，每年都吸引不少父母親帶領孩子走入田間，體驗農村生活，是很夯的親子活動。

駱調彬指出，活動過程中將安排專人解說西瓜如何栽種、管理及如何挑好吃的西瓜，網站還在西瓜打上「正」字，絕對品質保證，也因民眾的支持，已打開白沙屯西瓜全國知名度，相關訊息可上（http://www.baishatun.com.tw/）。