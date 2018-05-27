南屯國民運動中心開幕 中市第3座國運中心

南屯國民運動中心正式開幕。（記者張菁雅攝）

2018-05-27 13:37

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南屯國民運動中心今日開幕，是台中市第3座國民運動中心。台中市長林佳龍在致詞時預告，除原先規劃的9座國民運動中心已陸續推動外，市府還將在清水區設置第10座國民運動中心，希望能提升運動風氣。

南屯國民運動中心位在黎明路與文昌街口，緊鄰南屯國小、南屯市場、萬和宮及文昌廟，館內有室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、飛輪教室、桌球場、綜合球場等設施，工程款共4億3585萬元，今天正式開幕後，成為台中市第3座國民運動中心。

林佳龍表示，南屯區人口越來越密集，運動中心啟用後可滿足在地運動需求，其停車場與南屯國小合作興建，提供241個汽車車位及98個機車車位，也能解決當地停車問題。另外，南屯國民運動中心工程獲得今年國家卓越建設獎，建築品質受到肯定。

林佳龍也說，過去推動國民運動中心是以10萬以上人口的行政區作為設置標準，目前已規劃9座，而海線雖然沒有超過10萬人口的行政區，但擁有自己的生活圈，未來三井Outlet開幕後，將帶來大量人潮，因此市府規劃將在清水區設置第10座國民運動中心，希望讓市民規律運動、促進健康。

林佳龍指出，包括南屯、朝馬、北屯、潭子、太平、大里、南區的國民運動中心都在74線快速道路附近，形成環狀的運動走廊；而明年台中將舉辦東亞青年運動會，為迎接這項奧運體系賽事，市府積極興建標準運動場館，打造台中成為運動城市。

南屯國民運動中心由市府委託民間廠商營運管理，廠商初期投入1000萬元增購運動設備，並聘請專業人力，規劃多項課程、健康講座、各式體育競賽等活動，滿足不同年齡族群運動需求。