357年前鄭荷海戰 「兩軍交鋒」重現鹿耳門

由兩艘竹筏改裝的鄭、荷兩軍「戰艦」，在鹿耳門溪上演「海戰」。（記者蔡文居攝）

2018-05-27 13:45

〔記者蔡文居／台南報導〕1661年，鄭成功揮軍鹿耳門進入台江內海與荷蘭東印度公司戰艦發生激烈海戰，這場357年前歷史戰役，今天重現鹿耳門。台南市鹿耳社區今天上午在鹿耳門溪模擬兩軍對戰，以沖天炮、煙火充當大砲，雙方「砲火」猛烈，最後荷艦遭砲擊燃燒，戰士跳海逃生，雙方戰況慘烈，噱頭十足。

這項活動由安南區公所與鹿耳社區發展協會、鹿耳里辦公室共同舉辦，鄭、荷兩軍將士分別穿著戰袍、盔甲，分乘兩艘由竹筏改裝的「戰艦」，在鹿耳門溪上演海戰。

雙方砲火猛烈，大戰20餘分鐘，荷蘭東印度公司戰艦最後遭大砲擊中，煙霧瀰漫，荷軍戰士眼見戰艦遭大砲擊中，戰士跳海逃生，噱頭十足，讓圍觀民眾不禁莞爾。

在鄭荷海戰後，安南區區長顏昇祺也邀請與會的鄉親共同乘「戰艦」，同遊鹿耳門溪，現場共開放兩航次，吸引百餘名民眾登船同遊鹿耳門溪。

參與體驗的民眾說，這次活動讓人印象深刻，雖然海戰有點簡陋，但相當有趣。

安南區長顏昇祺表示，第一次辦理，時間、經費、經驗有所不足，下次若有機會再辦理，會更加細心的規劃和演訓，讓海戰活動更為完整貼切。今天也感謝參與支援的海軍陸戰隊雲嘉南聯盟的弟兄和關嶺分校大鼓隊的協助。