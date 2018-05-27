重要民俗六房媽過爐 文化部長授證

雲林六房媽過爐，文化部長鄭麗君到雲林授證，雲林縣長李進勇、立委張麗善等人熱情迎接。（記者廖淑玲攝）

2018-05-27 13:32

〔記者廖淑玲／雲林報導〕有神無廟國家指定重要民俗的六房媽過爐，文化部長鄭麗君今天到雲林授證，肯定六房媽祖過爐是全台灣第一個宗教過爐活動列國家的重要民俗，不只是雲林人的驕傲，也是國家的信仰。

一年一度六房媽過爐活動，是臺灣有神無廟最大規模「媽祖搬家」的民俗活動，每年都吸引了數萬信徒熱情參與，過爐活動規模一年比一年盛大，大大凝聚信徒的向心力。

雲林縣政府2013年公告登錄「雲林六房媽過爐」為無形文化資產，2017年通過「國家重要民俗」審定，今天進行一年一度過爐，鄭麗君在虎尾大庄紅壇頒發國家重要民俗證書，雲林縣長李進勇、立委張麗善及地方各界舞龍舞獅、虎尾白鶴陣、斗南布馬陣、合唱團高歌迎賓曲熱情迎接。

鄭麗君指出，雲林六房媽過爐是臺灣有神無廟信仰活動中最大規模與複雜度最高者，維繫雲林地區傳統爐主輪祀制度，保留如神明移交、擔花、擔燈、中軍班、分旗腳、紅壇等300年以上傳承，去年9月完成國家指定重要民俗審定，她代表文化部感謝地方的努力。

雲林六房媽過爐是由斗南鎮、土庫鎮、虎尾鎮、斗六市及大埤鄉分成5股34庄頭依序輪流奉祀，有的村落甚至60年才能輪祀一次。

今天過爐由斗六大北勢股過爐到虎尾過溪股大庄紅壇，各村庄組成陣頭及數量龐大的擔花、擔燈等自發性還願祈福隊伍遶境，沿路信眾準備涼水、點心，讓來自全國各地香客吃得平安、吃得開心，展現雲林人熱情好客、無私奉獻的精神。

相關影音

文化部長鄭麗君到雲林為國家指定重要民俗六房媽過爐授證。（記者廖淑玲攝）

文化部長鄭麗君代表上香祈求國泰民安。（記者廖淑玲攝）

地方各界舞龍舞獅迎接六房媽祖過爐。（記者廖淑玲攝）

虎尾白鶴陣現場演出。（記者廖淑玲攝）