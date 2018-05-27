數學退休師愛篆刻書法 展出百件書藝金石作品

高中數學老師退休的高連永，擅長各式書體，目前在港區藝術中心展出其上百件書藝金石作品。（記者歐素美攝）

2018-05-27 13:26

〔記者歐素美／台中報導〕「對聯印藝硯銘-高連永大耋奮袂展」今天在港區藝術中心開幕！高中數學老師退休的高連永，從小喜愛書法，38年前拜任敬之為師，學習書法及篆刻，退休後則潛心刻硯，這次展出其上百件書藝金石作品，展期至6月17日止。

高連永畢業於中原理工大學數學系，曾任豐原高中數學老師，因從小喜歡書法，長大後拜任敬之為師，學習書法及篆刻，精通楷、行、草、隸、繆篆、大篆、甲骨等7種書體，沈浸書法世界長達60載。

高連永的篆刻不拘一格，秦、漢、古璽多有仿效，又喜近代大家吳昌碩、齊白石、王王孫的印風。他笑說，12年前因台商朋友在中國購買許多古印及硯台，請他幫忙鑑定整理，自己原本不懂硯石，剛好藉此學習，並從此一投栽入硯刻的世界。

「對聯印藝硯銘-高連永大耋奮袂展」，展出主要分成對聯、印章拓片、印章及硯銘4大部分。對聯部分有7組長240公分的大型對聯，並排展出，氣勢壯觀；印章拓片有千方以上，式樣多變，其中，作品「千字文」耗時11年完成，250方的拓片裝裱成10條幅，精彩可期；印章實物皆為大印，其中最大一方印印面10公分正方，刻歐陽修秋聲賦，是難得一件的巨構；硯銘創作則有12生肖的套硯，相當有趣。

高連永表示，長期投入篆刻、書法，之前只是向老師或師公等「偷」藝，並不真的了解書法之美或篆刻之美的核心，這次展出後將多讀書，目標是出版一本「硯史」，與大眾分享其刻硯過程的規劃及心得等。