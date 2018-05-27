追思殉職警、消 這位堆高機老闆辦巡迴音樂會

薩克斯風樂團在演奏前為不幸殉職警、消人員默哀一分鐘。（記者王俊忠攝）

2018-05-27 12:46

〔記者王俊忠／台南報導〕4月28日晚間桃園市平鎮區敬鵬公司發生大火，6名消防人員為搶救人命與滅火不幸殉職；另有兩名殉職的國道員警，讓台南民間人士林志榮感觸很深、想為他們做些什麼事，於是結合愛好音樂人士，今天近午在台南舉行追思音樂會，典禮莊嚴肅穆。

在台南經營堆高機事業的林志榮說，桃園平鎮這起不幸火災發生時，他有事人在深山內並不知情，結束行程回到家中看到新聞得知發生悲慘火災，當晚一直無法入眠、心想若這些罹難打火兄弟是他的家人、至親好友，能為他們做些什麼呢？

「因為無法靠一己之力為他們募款」，林志榮想到用自己最喜愛的樂器─薩克斯風來辦追思音樂會追悼他們，發起有2百多人的愛薩群組協助，果然各地很多貴人與薩友們幫忙，先後分別在新竹、台中、南投與台南等地舉行追思活動。

今天近午，林志榮結合台南的薩有其勢、和順國小等薩克斯風重奏團、愛薩克會員們與南市管樂團薩克斯風組長蔡恒嘉老師、立委林俊憲服務處等一起在東區巴克禮公園內舉行台南場追思音樂會，在林志榮、中西區赤嵌里長黃偉展先後引言、為殉職警、消人員默禱1分鐘後，他們用薩克斯風吹奏《奇異恩典》、《感恩的心》、《你是我兄弟》等多首感人曲子，表達對殉職警、消的懷念，也希望這令人遺憾的事不要再發生。

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