阿勃勒正盛開 台中市兩區公所首度聯手舉辦賞花音樂饗宴

2018-05-27 12:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市中興大學前興大路上的阿勃勒正盛開，串串金黃色花朵隨風搖曳，美不勝收，曾被網友票選為全國10大賞花景點，吸引許多民眾駐足拍照打卡，南區與東區公所打鐵趁熱首度聯手舉辦一場音樂饗宴，除行銷當地人文外，並提前為11月即將登場的花博暖身，希望吸引更多民眾來台中賞花。

這場名為「聆聽黃金花語、看見花博在台中」晚會活動，昨晚在東區東峰公園舉行，許多民眾把握傍晚涼風輕拂，先前往興大路阿勃勒花道，享受黃金花雨如詩美景，再漫步至公園廣場，享受音樂饗宴，主辦單位現場準備1000張椅子座無虛席，氣氛熱絡、嗨翻天，民眾都度過一個輕鬆自在的週末晚間時刻。

此外包括市府副秘書長李賢義、市議員邱素貞、東區區長江惠雯、南區區長鍾正光，以及國光里長陳仁榮等人都到場同樂，現場並情商金氏世界紀錄的巨幅天燈作畫者，也是台灣神仙佛畫大師廖湘靈老師，親自在音樂與舞蹈背景的襯托下，在舞台大型畫板上表演揮毫，見證「蛻變的台中，宜居的城市」–東南舊城區豐富的文化及景觀資產。

對於東南區公所共同推動季節性地方特色，李賢義深表肯定；催生促成這項活動的市議員邱素貞則表示，去年在南區國光國小側門舉行阿勃勒音樂祭，造成轟動，今年擴大由東南區公所聯手舉辦，興大路，自國光路至七中路段，綿延近半公里阿勃勒盛開，成串如風鈴的金黃色花朵又有「黃金雨」美稱，網友更票選為全國10大賞花景點，吸引許多民眾拍照打卡，希望市府提高補助經費，讓活動更盛大舉行。