李仁燿創作小口瓶 最小僅容髮絲通過

李仁燿與創作的小口瓶。（記者黃明堂攝）

2018-05-27 11:42

［記者黃明堂／台東報導］台東生活美學館即日起至6月20日舉辦「李仁燿陶藝創作30年經典巡迴個展」，以小口瓶為特色，最小口徑僅0.01公分，僅容髮絲通過，藉此展現精湛的燒陶技術。

「肚大、細頸」是他的小口瓶主要特色，展場數十支瓶，口徑都小於0.1公分，最細只有0.01公分，李仁燿坦言盛水倒水都不容易，已脫跳生活實用，要展現的是有容乃大的藝術觀賞價值。

他說，一般瓶子肚大口大，在高溫燒胚過程可以順利排掉水蒸氣，但小口瓶連氣體都不易通過，很容易脹裂，需要經驗及技術來克服。

一般來講，口徑1公分就算是小口瓶，可用來插梅，他一直挑戰更細口徑，首先就是勤練書法來鍜練平衡力，拉胚時必須全神貫注，讓瓶體每一部分都能勻稱優美。

他也善於利用沙塵暴等不穩定的氣候易造成的「窯變」，反讓釉彩更加璀璨動人，近年來嘗試不用任何釉藥，利用柴燒所產生的火燄和自然落灰，呈現自然釉色變化，作品在有金屬光澤中不失質樸。

今年才47歲的李仁燿出生於苗栗大湖農家，高中開始投入陶藝創作，31年來不斷突破自我昇華技術，目前還就讀博士班，但包括台大、美國伊利諾大學等，都有典藏其作品，他也致力於走入偏鄉小學，栽培陶藝種子。