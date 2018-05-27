台中空品近三週優於北部 林佳龍：往國家標準繼續衝刺

台中市近3週空氣品質均優於北部。（記者張菁雅攝）

2018-05-27 11:22

〔記者張菁雅／台中報導〕根據行政院環保署空品測站顯示，台中市過去3週PM2.5平均值降至每立方米18微克，空品比北部許多縣市都來得優良。台中市長林佳龍今日表示，很欣慰看到台中空品持續進步，但他還不滿意，市府會繼續衝刺，目標是2020年PM2.5年均濃度降至15微克的國家空氣品質標準。

林佳龍今日出席南屯國民運動中心啟用典禮，針對媒體詢問對台中市過去3週PM2.5平均值表現優於北部許多縣市的看法。林佳龍表示，台中空氣品質已逐漸改善，他上任3年多以來，PM2.5年均濃度已從2014年每立方米27微克，下降至2017年的20.2微克；過去3週台中PM2.5濃度18微克，相對北部20微克還要更好，也顯示台中空品持續進步中。

林佳龍指出，市府全力改善空品，固定污染源方面已刪減台中火力發電廠生煤用量24％，針對一般工廠鍋爐重油燃料也透過加嚴排放標準及補助雙管齊下，推動改用燃氣，降低空污；移動污染源方面，市府府鼓勵汰換老舊二行程機車，並補助電動機車及自行車，並積極推動大眾運輸、持續規劃iBike租賃站，而台中電動公車數量也持續是六都第一，相信透過台中交通的改善，可以減少空污產生。

林佳龍說，看到台中空品進步值得欣慰，但他還不滿意，會繼續衝刺，希望在2020年讓台中PM2.5年均濃度降至每立方米15微克的國家空氣品質標準。