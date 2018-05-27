林莉芸《舞之人生》開展前夕 畫作義賣助學童

長期投入繪畫創作與教學的林莉芸，今天起在新思惟人文空間舉辦《舞之人生》創作展。（記者張忠義攝）

2018-05-27 10:53

〔記者張忠義／高雄報導〕長期投入繪畫創作與教學的林莉芸，今天起在新思惟人文空間舉辦《舞之人生》創作展，開展前夕，林莉芸捐出3幅作品與60本畫冊參與慈善餐會義賣，所得15萬元轉贈高雄市燕巢區深水國小，協助單親或新住民家庭學童快樂學習成長。

林莉芸參展作品呼應主題從「舞」出發，作品流露新浪漫寫實主義悠然情懷，兼具寫實主義理性與浪漫主義感性，融合古典主義「形」與印象主義「色」，形色完備。

擅長詮釋人生中不同的舞台的林莉芸，透過捕捉不同場景畫中人物情緒、動作，詮釋人生多元舞台，持續探索用畫筆描繪人物靈性，歷經反覆試驗，嘗試融入浪漫主義式幻想與題材，刻畫挖掘人生寓意，深化創作內容。

林莉芸長期投入繪畫創作與教學，作品多次得到國內外美展獲獎的肯定，歷經不斷的試煉努力，已成功參與多項國際交流展，成績斐然，畫作也被許多機構與基金會所典藏。

林莉芸展出23幅油彩畫作，聯展的藝術家蘇芳杰雖已過世，由他遺孀鄭晨霞展出生前皮件與栩栩如生人物漫畫，現場也安排弦樂演奏表演，為舞之人生聯展揭開序幕，增添藝術氣氛，高雄市觀光局長曾姿雯、帕莎蒂娜集團董事長許正吉等人也應邀出席。

新思惟人文空間（高雄市三民區明哲路37號2樓），展覽洽詢（07）3452699。

林莉芸《舞之人生》創作展，讓觀賞的貴婦名媛不時品頭論足。（記者張忠義攝）

現場也安排弦樂演奏表演，為舞之人生聯展揭開序幕，增添藝術氣氛。（記者張忠義攝）

聯展的藝術家蘇芳杰雖已過世，由他遺孀鄭晨霞（右）展出生前皮件與栩栩如生人物漫畫，左是帕莎蒂娜餐飲集團董事長許正吉。（記者張忠義攝）

高雄市觀光局長曾姿雯（中）應邀出席，觀賞林莉芸油彩畫作。（記者張忠義攝）

南臺灣交響樂團團長蔡淑媛，就是林莉芸畫筆下的交響樂指揮家，更能呈現藝術家透過捕捉畫中人、物在不同場景的情緒、動作等流露。 （記者張忠義攝）

林莉芸以「舞」為靈感，作品流露著新浪漫寫實主義的悠然情懷。（記者張忠義攝）

林莉芸聯展的藝術家蘇芳杰雖已過世，由他遺孀鄭晨霞展出生前皮件與栩栩如生人物漫畫。（記者張忠義攝）

新思惟人文空間一直以來著力於推動在地社區結合高雄藝文的氛圍，自2004年創立至今已推出多位台灣當代藝術家個展。（記者張忠義攝）

開展前夕，林莉芸捐出3幅作品與60本畫冊參與慈善餐會義賣，所得15萬元轉贈高雄市燕巢區深水國小，協助單親或新住民家庭學童快樂學習成長。（記者張忠義攝）