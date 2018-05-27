陰部爬滿600隻陰蝨 老翁疑尋芳感染

泌尿專科醫師李嘉文指出老翁陰毛有一大堆陰蝨在爬，數量驚人。 （記者方志賢攝）

2018-05-27 10:55

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名60多歲老翁，喪偶多年靠尋芳解決生理需求，3個月前下體變得好癢，坐立難安，就醫褪下褲子檢查，醫師發現他陰毛有一大堆陰蝨在爬，估計5、600隻，內褲也布滿陰蝨排泄物，數量驚人。

經醫師建議老翁剃光陰毛並塗藥治療，很快就除去陰蝨，由於老翁發病後已找過10多名性工作者嘿咻，醫師研判老翁可能因召妓被感染，被感染之後，他又把陰蝨傳染給其他性工作者。

收治病例的泌尿專科醫師李嘉文表示，這名老翁毛髮旺盛，不僅下體前面爬滿陰蝨，後面肛門處有陰毛也長陰蝨，前後面至少5、600隻，陰蝨產下蟲卵在陰毛上，內褲也布滿點狀陰蝨的排泄物，數量多到驚人。

李嘉文說，他要老翁帶妻子來一併檢查與治療，但老翁說他喪偶多年，都尋求應召女解決生理需求，每週需要1、2次，他下體癢了3個月，期間找過10多位不同的應召女嘿咻，做完後就沒聯絡，找不到人了。

另有一名50多歲中年男子，下體癢就醫檢查，發現感染陰蝨，醫師建議他帶妻子一併治療，發現妻子也感染，夫妻雙雙感染，在診間相互抱怨被對方感染，醫師只好充當和事佬，勸兩人剃陰毛與抹除蟲藥，治療過程還要禁慾。