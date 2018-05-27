畢業即就業 勞動部雙軌計畫助她圓夢

徐秀禎參加雙軌計畫，兼顧學業與工作。（勞動部雲嘉南分署提供）

2018-05-27 10:25

〔記者萬于甄／台南報導〕打破畢業即失業，今年即將畢業的嘉南藥理大學餐旅系徐秀禎，參加勞動部雙軌訓練計畫，一邊念書一邊在餐飲業上班，不僅減輕家中經濟負擔，優異的表現也讓她提早「卡位」，獲得餐廳副領班職位留用。

勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋表示，雙軌計畫推動邁入第7年，由勞動部補助學生一半學費，求學期間每週2天在校上課，3至4天在企業訓練，轄區內參與計畫的學子已超過1300位，這兩年雙軌畢業生就業率也突破96％以上，已為學子創造就業就學的雙贏局面。

「把技術變專業，職場提早卡位很值得」，22歲的徐秀禎雖雙親都有工作，但因爺爺奶奶生病需要龐大的醫療費，家中經濟狀況相較緊繃，讓她從高中時就開始打工，替自己賺取學費，分擔家計。

徐秀禎說，自己對餐飲業相當有興趣，偶然發現勞動部雙軌計畫不僅可有穩定的工作及薪水，也能同時兼顧升學就業，為累積職場實力，毫不猶豫就報名參加這項計畫，雖然職場訓練比一般打工辛苦，且還要顧及學業，但能快速的學習工作經驗，相當值得。

個性內向的徐秀禎，透過餐廳專業的訓練，逐漸學習如何與顧客互動，個性也變得活潑，也讓她工作起來相當開心，她說，「可以覺得累，但是不要怕累」，並呼籲青年朋友投資自己，及早規畫職涯。