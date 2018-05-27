台中空品改善逐步見效 林佳龍：速推中電中用

2018-05-27 09:02

〔記者黃鐘山／台中報導〕根據環保署資料，台中市過去3週PM2.5平均值降至18微克，空品較北部許多縣市佳。市長林佳龍今早在臉書指出，在大家一起努力下，台中空品逐步看見改善，但市府不能自滿，尤其他這幾年主張的「中電中用」，一定要加速達成，搭配完善大眾運輸系統，台中的空品才能更進一步改善。

林佳龍說，過去3週，台中PM2.5濃度平均18微克，比北部20微克呈現更好的成績，也受到媒體關注。台中的空品持續改善是好事，也該給辛苦的市府同仁鼓勵，但他還是提醒，不能因此掉以輕心。

他強調，空汙在過去從不是政府關注的問題，專注拚經濟，空品維護被忽略。他從擔任立委開始推動空汙法修法，到上任市長3年多來，與市府團隊向專家請益，盤點各種汙染源，逐一設計對策，包含中火的降載機制、生煤減量、汰換二行程機車、輔導工廠汰換燃油鍋爐等措施，但這只是彌補長年以來政府應做卻未做的。現在，更應加速前進。

林佳龍說，根據統計，台中PM2.5有14.6%來自已存在30年的台中火力發電廠，雖然市府開了首例核減中火生煤許可量，確保永無「火力全開」的可能性，但「中電北送」的情形仍然存在，中火長期供給北部地區的發電，汙染卻留在地方，對中部居民並不公平，這是發電的環境正義。

林佳龍希望中央加速推動「中電中用」，以區域電網做為能源政策改革的重點，「哪裡發電哪裡用」，是應該要儘速達成的方向。