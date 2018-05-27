亞太區智慧城市大獎 中市水湳智慧城入圍

2018-05-27 08:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕全球知名調查研究機構「國際數據資訊」公布2018亞太區智慧城市大獎入圍名單，台中水湳智慧城入圍「智慧建築領域」獎項，月底前將與其他入圍城市進行網路票選評分。台中市政府表示，入圍是對台中發展智慧城市的肯定。

國際數據資訊（IDC）為全球性科技諮詢與研究調查組織，幫助國際IT高階主管與企業制定數位轉型策略進行未來發展；IDC政府洞見（IDC Government Insights）則為公部門提供準確、及時且深入的研究與諮詢服務，並協助城市制定政策及技術決策。IDC Government Insights每年舉辦IDC亞太區智慧城市大獎評比，旨在表彰亞太區各項智慧城市傑出成就項目，並提供一個最佳典範平台，以促進各地區智慧城市發展。

IDC亞太區智慧城市大獎由企業、組織等主動報名，並針對智慧城市發展進行評估，今年第一階段經過IDC分析師內部評選後產生入圍名單（佔總評選50％），再進入第二階段的公開網路投票（佔總評選25%），最後由IDC國際委員會進行評選（佔總評選25%），6月下旬公布亞太區智慧城市大獎得獎名單。

「智慧建築領域」獎項方面，包括台中水湳智慧城、馬來西亞尖端智慧居家設備、中國百度科學園區智慧建築、菲律賓奎松市智慧植栽環境控管等均入圍第一階段評選，現在進入第二階段網路投票評分，自即日起至5月31日止。

市府指出，台中水湳智慧城的定位非常明確，以「智慧、低碳、創新」為核心價值，全區建物皆以取得智慧建築標章為目標，地標建築「智慧營運中心」更是以取得智慧建築最高等級標章「鑽石級」進行設計，其內部也規劃數位文化中心、產業4.0中心以及智慧應變暨交控中心等機構，未來也將連結周邊產學研單位，於水湳智慧城打造智慧停車、智慧辦公室、會議室等各種創新應用服務設施，進一步帶動台中市整體發展。