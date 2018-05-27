助銷高雄在地農特產有感 陳其邁提「農業五策」

2018-05-27 08:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕適逢高雄鳳荔旺季。立委陳其邁協助推廣在地農特產之餘，更具體提出「農業五策」，盼提高農業產值，健全產銷體系。

陳其邁指出農業五策包括智慧化、觀光化、國際化、在地化、年輕化。

智慧化是透過大數據分析地理、天候等因素，建立預警系統，協助農民提前因應，減少農損；並結合物聯網、區塊鏈等技術，建構智慧產銷系統，即時反應生產資訊，優化農產品質。

觀光化欲推廣地方創生與精緻農業，將農村地景結合農業生產與在地文化，打造農村體驗旅遊與莊園經濟。

國際化要輔導農民取得國際認證，建立高雄農產品牌形象，加強國際競爭力，組成高雄隊帶領農民打開外銷通路。

在地化以透明產銷資訊，強調生鮮、安全、及較短碳足跡優勢，推廣地產地銷觀念，鼓勵餐廳使用在地農產品。

年輕化主軸為吸引各領域不同專業、創意青年，返鄉投入農業生產，並以創新商業模式，建立完整產銷體系。

陳其邁舉大樹的鳳梨冰淇淋為例，不只讓鳳梨更有經濟價值，做出來的冰淇淋口感更不輸外國進口冰淇淋，每年在農會推廣下，讓農產品迅速銷售一空。

陳其邁認為，因為農民用心栽種，讓世界都知道台灣是水果王國，未來更要吸引「多語言」、「多創意」、「多熱情」的年輕人，運用所學專業，加入智慧科技，運用行銷創意，協助高雄農產打開通路、建立品牌。