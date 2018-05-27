阿信的故鄉距離更近了 山形與高雄首航包機昨抵高

高市觀光局長曾姿雯（左）代表市府歡迎山形縣知事吉村美榮子。（高市府提供）

2018-05-27 08:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕阿信的故鄉日本山形縣與台灣高雄的包機昨天首航，山形縣知事吉村美榮子親率140人訪問團、搭乘首航包機訪高，高市觀光局長曾姿雯則帶領宋江陣歡迎貴賓，雙方都期待未來能有定期航班、推動兩城觀光。

山形縣位於日本東北部，人口約120萬，擁有豐富天然資源與文化資產西元1983年的日本年度熱門大戲「阿信」以此為背景，也讓山形更添人文、充滿故事。

高市代市長許立明上任後，相當重視日本市場及雙方各層面交流，其中由高市觀光局與日本山形縣政府攜手合作推動的包機昨首航，山形縣知事吉村美榮子親率140人訪問團搭乘首航機抵高。

高市觀光局特別安排義守大學宋江陣表演，局長曾姿雯也代表市府致贈鳳梨酥等伴手禮，迎接遠道而來的日本貴賓，並預祝未來有機會成為定期航班，長久推動兩地觀光。

高市觀光局說明，高雄與山形於2016年簽署友好合作備忘錄後，在教育、農產、觀光領域擁有非常多的合作空間，陸續也舉辦過「山形縣英語冬令營」、打造成兩地青年學子交流的平台，以燕巢蜜棗為首的高雄優質農產品也銷往山形縣等。

今年1月，吉村知事拜訪市長陳菊時，已達成兩地包機直航的共識，高市府則於今年2月、由陳菊率團赴山形縣參與「冰雪與文化、世界觀光會議」，讓世界更多國家看見高雄，提昇高雄國際能見度。

雙方在5月正式落實這項包機承諾，象徵兩地跨國交流又向前邁出重要一步，後續若能培養成定期航班，也能夠為高市帶入更多的日本旅客。

曾姿雯表示，高雄甫獲全球知名旅遊指南「孤獨星球」推選為2018最值得旅遊的城市第五名，目前高雄飛日本航線每週共計99班，包括華航、長榮、日航、樂桃、香草、虎航及酷航等7個航空公司，共6個航點（東京、大阪、札幌、福岡、沖繩、熊本），去年日本旅客入住高雄人次則為34.5萬人次，還有很多開發空間。