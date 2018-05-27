傳承逾360年雲林六房媽過爐 數萬信徒豔陽下隨香

信徒們鑽轎底祈福。（記者林國賢攝）

2018-05-27 08:06

〔記者林國賢／雲林報導〕傳承超過360年、文化部指定國家重要民俗，採爐主制度沒有固定廟宇的雲林縣「六房媽」今天從斗六大北勢股（保長廍）過爐至過溪股（大庄），成千上萬信徒隨香，熱鬧滾滾。

今天清晨6點縣長李進勇、立委張麗善、劉建國、斗六市長謝淑亞、市代會主席陳明章、虎尾鎮長林文彬、鎮代會主席丁學忠等地方首長、民代點燃起馬炮後，六房媽鑾轎在信徒、陣頭簇擁下從保長廍紅壇起轎，前往虎尾大庄紅壇，沿途信徒熱情隨香，等候鑽轎底祈福信眾綿延近1公里。

李進勇表示，雲林六房媽過爐是一個很有深度的在地信仰文化，活動豐富熱鬧，值得親臨現場參與體驗，歡迎大家共襄盛舉。

虎尾鎮代會主席丁學忠表示，雲林六房媽是由斗南鎮、土庫鎮、虎尾鎮、斗六市及大埤鄉分成5股34庄頭依序輪流奉祀1年，每5年完成一次循環，今年輪由虎尾過溪股大庄部落，歡迎大家感受六房媽過爐熱情。

今年各股參與非常熱絡，由各村庄所組成的陣頭以及數量龐大的擔花、擔燈等自發性還願祈福的隊伍，沿路更是有信眾準備飲料、點心，讓來自全國各地的上萬香客吃得平安，展現信徒熱情好客、無私奉獻的精神。

六房媽預計晚上10點進入大庄臨時紅壇安座，安座完成會進行團拜，歡迎民眾共襄盛舉，因應過爐大典，今天雲71、雲74、縣道145、縣道158及台一線皆有相關交通維護管制，請民眾注意相關資訊。