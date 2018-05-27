05/27 各報重點新聞一覽

美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納昨晚搭機抵台後，隨即赴總統府晉見蔡英文總統，表達美方力挺台灣的立場。 （取自蔡英文臉書）

2018-05-27 06:42

自由時報

美重量級參議員提法案： 挺台參與國際 是美政策

美國參議院外委會亞太小組主席賈德納及民主黨首席議員馬基在華府時間廿五日聯合提出「二○一八台灣國際參與法案」，強調支持台灣參與適當的國際組織是美國的政策。

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文金二會板門店 川金會似復活

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩廿六日下午在事先毫無預告下，於板門店北韓轄區的統一閣舉行二度會談。會談結束後南韓總統府青瓦台發表聲明，指兩韓領袖會面兩小時，雙方論及如何落實上月共同發表的「板門店宣言」，並確保有個成功的川金會。這是繼美國總統川普廿五日改口說，華府與平壤已針對恢復六月十二日的新加坡峰會進行「建設性談話」後，最新顯示川金會似已復活的跡象。

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邊走邊嚼口香糖 減肥妙招

愛吃又不想變胖，卻也不打算花費過多心力減肥？日本早稻田大學研究人員近日為陷入兩難的民眾帶來一箭雙鵰妙法：平時走路邊嚼口香糖。因它可有效增加心跳率及卡路里消耗量，對中年和老年男子尤其明顯。一般人日常行走若能結合這項簡單密技來加碼燃燒熱量，可望讓甩肉大業相對輕鬆。

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蘋果日報

夫殺妻分屍 女兒提頭顱報警

晚間正好是吃飯時間，一名女子臉色慘白，提著一個黑色垃圾袋，慌張走進派出所，發抖說：「警察先生，這是我媽媽……」，警員狐疑的接過袋子，打開一看，驚見一顆人頭，捲曲短髮沾了血，血的顏色因乾涸已成暗紅色，但那確實是人的五官，警員胃部一陣翻攪，大叫：「分屍案、分屍案！」

搶救川金會 文在寅突見金正恩

「川金會」可以讓人這樣髮夾彎又髮夾彎嗎？正值美國總統川普態度反覆不定，外界霧裡看花之際，南北韓昨突然傳出進行「文金二會」。南韓總統文在寅昨赴板門店北韓側的「統一閣」，與北韓領導人金正恩見面，據信目的在商討如何力挽川金會。

聯合報

叩關WHA失利 蔡總統：捐世衛百萬美元

蔡英文總統昨天接見「世衛行動團」時表示，此次不只得到邦交國的支持，還得到美國等理念相近國家有史以來最多的聲援。事實已經證明，中國越在國際社會上打壓，國際社會對台灣支持的力道就會越強。她並宣布，台灣將捐贈一百萬美元給世界衛生組織（ＷＨＯ），作為對抗伊波拉病毒的基金。

搶救川金會 文在寅二會金正恩

朝鮮半島情勢瞬息萬變！四月廿七日首度會面的南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩，無預警於廿六日在板門店二度會晤，據信文在寅此行是為了說服金正恩如期參加與美國總統川普在新加坡的「川金會」。

中國時報

拒讓孩子變「罐頭」 實驗教育大噴發

「實驗教育三法」通過不到3年，已出現「大噴發」。教育部統計，全台參與實驗教育人數104學年5000餘人，到106學年已衝破1.2萬人，成長135％；學校數量更從11所增至61所，且還不包括遍地開花的自學機構與團體（如台北市影視音實驗教育機構），顯示這股翻轉舊體制的教育新浪潮，已不再是非主流。

俄羅斯、OPEC 商議增產！國內油價回跌 再等2週

國際原油價近日一度直逼80美元，不過，石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯傳出有意增加原油產量，國際油價也應聲跌。中油發言人黃仁弘表示，下週國內油價因此縮小漲幅，預估汽油每公升將漲0.3元，樂觀來看，隨著國際油價將進入區間震盪，兩週內很可能跌回75美元，屆時國內油價有機會回跌0.3元。